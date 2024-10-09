Украину назвали затухающей темой для ООН

Вопрос Украины по сравнению с прошлым и позапрошлым годами стал «затухающей темой» в ООН. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает корреспондент «Ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии