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Стало известно, сколько россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей

Стало известно, сколько россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей

Россиян с более низкими доходами стало меньше Доля россиян с ежемесячными доходами более 100 тысяч рублей по итогам первого полугодия достигла 21,1%.

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