НАТО начала вырабатывать новую стратегию в отношении России

Новую стратегию против России начал разрабатывать Североатлантический альянс (НАТО), заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен 30 июля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии