НАТО начала вырабатывать новую стратегию в отношении России

Новую стратегию против России начал разрабатывать Североатлантический альянс (НАТО), заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен 30 июля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.