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Несекретные материалы

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  • radiofree
    Если они не внемли предупреждению Путина,то пусть пеняют на себя.Поляки собираются...
  • Людмила Боченкова
    вот уж точно  !после первого взлёта  база должна  полностью! уничтоженаПоляки собираются...
  • саша пупкин
    Но как они догадались???!!))))Обрушившийся на Ф...

Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и российский город Варшаву

Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и российский город Варшаву

Бывшему начальнику генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, который угрожает нападением «непосредственно на Санкт-Петербург» в случае перехода Российской армией границы с Литвой, следует помнить про судьбу его страны, которая за время своего существования многократно подвергалась разделам со стороны более сильных соседей.

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