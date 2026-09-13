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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 13 сентября

Переменная облачность и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, воздух в Москве прогреется до 17–19 градусов, а в Подмосковье — до 15–20 градусов выше нуля.

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