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Царьград

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Командующий слил военную тайну. Фатальный провал от Харькова до Запорожья. 17000 боевиков ударили на самом неожиданном фронте

Командующий слил военную тайну. Фатальный провал от Харькова до Запорожья. 17000 боевиков ударили на самом неожиданном фронте

На фоне сообщений о продвижении в городской застройке внимание переключается на северный участок, где Киев скрытно наращивает группировку.

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