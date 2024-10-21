Освобождение Зоряного

Кадры штурмовых действий и освобождения Зоряного. Установка российского флага в центре поселка.Зоряное находится к северо-востоку от Курахово, бои за которо начнутся уже достаточно скоро - после освобождения Островского и Максимильяновки, наши войска уже приблизились к восточным окраинам города.