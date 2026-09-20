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Царьград

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ВСУ массово атаковали Москву дронами в последний день выборов

ВСУ массово атаковали Москву дронами в последний день выборов

В ночь на воскресенье, 20 сентября, когда проходит последний день выборов в Государственную думу, руководство Украины предприняло массовый налет беспилотников на Москву и Подмосковье.

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