Ефимов: достроена пересадка между станциями БКЛ и Калининской линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что окончено строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро и пересадочного узла, который соединяет одноименные станции БКЛ и Калининской линии.