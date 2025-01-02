Ефимов: достроена пересадка между станциями БКЛ и Калининской линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что окончено строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро и пересадочного узла, который соединяет одноименные станции БКЛ и Калининской линии.
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