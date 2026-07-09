Врач Никонов рассказал, что стоматологические услуги по ОМС можно получить бесплатно в некоторых частных клиниках

Не все стоматологические услуги покрываются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Где проходит граница между бесплатным и платным лечением, разъяснил стоматолог-ортопед сети «Команда Мечты» Артем Никонов в интервью Life.
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