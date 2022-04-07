Языджи о призе лучшему игроку РПЛ в феврале-марте: «Буду делать все, чтобы оправдать поддержку»

Хавбек ЦСКА Юсуф Языджи высказался о признании его лучшим игроком РПЛ в феврале-марте. «Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в РПЛ.

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