В Польше обвинили Зеленского в усилении антиукраинских настроений

www.globallookpress.com/Artur Widak/ZUMAPRESS.com Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями по прославлению Украинской повстанческой армии* (УПА) создает предпосылки для роста антиукраинских настроений в стране.
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