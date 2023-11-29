«Сожжен на костре»: МО РФ рассекретило архивы о зверствах фашистов под Гомелем

Минобороны России запустило новый историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси», посвященный 80-летию со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождения города Гомеля от немецко-фашистских оккупантов.
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