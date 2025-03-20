20,03,25 Суджа - Рубанщина Последствия боевых действий в районе Суджи. Военнослужащие ВС РФ фиксируют контроль населённого пункта Рубанщина Вооруженными Силами РФ.
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20,03,25 Суджа - Рубанщина Последствия боевых действий в районе Суджи. Военнослужащие ВС РФ фиксируют контроль населённого пункта Рубанщина Вооруженными Силами РФ.
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