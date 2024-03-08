Полянский: лидеры НАТО "закапывают себя" воинствующими заявлениями

ТАСС/Zuma/ТАСС Воинствующими заявлениями лидеры стран НАТО "закапывают себя" и делают еще более понятным, откуда исходит угроза миру и безопасности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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