Принимавшие участие в освобождении Даченского бойцы рассказали о подробностях штурма

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Даченское Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали подробности штурма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии