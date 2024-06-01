Разработчики EVE Online поделились информацией о фестивале EVE Fanfest 2025 CCP Games подел...

Разработчики EVE Online поделились информацией о фестивале EVE Fanfest 2025CCP Games поделилась некоторыми деталями EVE Fanfest 2025, представив первых подтвержденных докладчиков для мероприятия, а также некоторую информацию о планированииЧитать дальше → источник.
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