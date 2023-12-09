Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днём Героев Отечества

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём Героев Отечества 9 декабря. В официальном Telegram-канале он написал, что в этот день необходимо вспомнить подвиги предков и современников – освободителей, героев разных поколений, показавших примеры беззаветной преданности долгу и искренней любви к Отечеству.
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