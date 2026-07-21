Бирюков анонсировал благоустройство парка Артема Боровика в Москве

В этом году парк им. Артема Боровика в районе Марьино ожидает благоустройство. Заммэра Петр Бирюков сообщил о планах обновления инфраструктуры, создания мемориального комплекса и обустройства зон отдыха, спортивных и игровых площадок.
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