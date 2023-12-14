Компания «Ирбис» из Иванова заплатит миллионный штраф за взятку в 2000 рублей

Главу компании привлекают к уголовной ответственности за мелкое взяточничество.Необычный способ передать взятку сотруднику миграционной службы придумал генеральный директор ивановской компании, который пришёл ставить на учет иностранных работников.
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