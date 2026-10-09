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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Обиделись, что комментатор биатлона назвал свиньями нас, а не вас?» «Крылья» затроллили «Спартак» в промо к матчу

« Крылья Советов » креативно анонсировали матч со « Спартаком » в 10-м туре  Альфа-Банк РПЛ , который пройдет 10 октября.

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