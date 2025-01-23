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Царьград

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Хинштейн показал заявление на отпуск курской чиновницы, отдыхавшей в Индии

Хинштейн показал заявление на отпуск курской чиновницы, отдыхавшей в Индии

Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал копию заявления на отпуск курской чиновницы Ирины Мусьял, которая улетела отдыхать в Индию.

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Комментарии
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Амара Карпова
Баба-охранник😂отдыхает на Гоа😅Увольняйте эту дуру🤮
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