Король гордится. Принцесса смертельно больна

Британский король заявил, что гордится заявившей о своём онкологическом заболевании принцессой Кейт.Кейт Миддлтон, супруга принца Уэльского, принцесса не по крови, но по браку с членом британской королевской семьи, наконец, призналась, почему её так долго не было на публике.