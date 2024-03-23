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Король гордится. Принцесса смертельно больна

Король гордится. Принцесса смертельно больна

Британский король заявил, что гордится заявившей о своём онкологическом заболевании принцессой Кейт.Кейт Миддлтон, супруга принца Уэльского, принцесса не по крови, но по браку с членом британской королевской семьи, наконец, призналась, почему её так долго не было на публике.

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