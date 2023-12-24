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В Крыму и Севастополе 24 декабря ожидается снег и сильный ветер

В Крыму и Севастополе 24 декабря ожидается снег и сильный ветер

24 декабря из-за холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди и снег. В центральных, южных, восточных районах полуострова, а также в горах – очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах – гололедица.

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