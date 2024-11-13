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Скажи «Пароль»: как российская система ПВО распознает «своих» и «чужих»

Скажи «Пароль»: как российская система ПВО распознает «своих» и «чужих»

После начала СВО на Украине вражеская пропаганда неоднократно вбрасывала в медийное пространство сообщения о том, что российская система ПВО якобы поражала «дружественные огнем» не только воздушные цели противника.

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