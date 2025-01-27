Можно бесплатно улучшить качество жизни: для каждого пенсионера в России с февраля доступна новая льгота Ольга БезродняяВ последние годы социальные проекты стали важной частью жизни пенсионеров в России, и одним из них является инициатива «Центр долголетия».
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