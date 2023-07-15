Госнацполитика – «упрусь, но не покорюсь»?! О как! На этот раз на центральных каналах телевидения многочисленные эксперты, ведущие и участники информационно-аналитических программ соизволили обратить внимание на последствия беспредела мигрантов в России.
Может, всё же легче отказаться от тупикового пути в этом направлении? Тем более, что ошибки советского периода, что называется, вопиют
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
И всё таки первопричина в снижении деторождения! Не устаю повторять. что государство должно давать(не продавать) квартиры за рождение детей,за первого - однокомнатную, за второго двухкомнатную, за третьего -трехкомнатную...Запретить аборты,стимулировать материально беременных, не желающих детей, рожать, брать этих детей на воспитание, обучение...Только так .на мой взгляд можно решить главную проблему.а уж потом миграционную, при решении первой.вторая просто отпадёт. И ещё,вспоминается наш "пророк" Жириновский,он ратовал за возможность состоятельного мужчины при согласии женщин иметь несколько жён.Думаю. на некоторое время можно было разрешить,чтобы не исчезла нация...
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2 час.
Александр
А тебе мозги за что удалили?
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1 час.
Владимир Алтайцев
не смогли- не нашли.
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54 мин.
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