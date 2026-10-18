На участке Пятой просеки около дома №10 по улице Солнечной с 19 октября по 6 ноября будут прокладывать новый железобетонный канал и менять 60 метров теплосети, из-за чего проезд закроют.
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