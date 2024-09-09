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За рулем

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Российский завод подушек безопасности сменит собственника – что дальше?

Российский завод подушек безопасности сменит собственника – что дальше?

Компания Joyson Safety Systems (JSS) продаст находящийся в Ульяновске завод подушек, рулей и ремней. Покупателем выступает холдинг MGC Group, который ранее выкупил российские заводы автокомпонентов, принадлежавшие канадской компании Magna.

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