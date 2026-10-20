Рынок цифрового золота, на который сейчас приходится менее 1% мирового рынка инвестиционного золота, к 2031 году может вырасти более чем втрое, до $160-170 млрд, говорится в докладе World Gold Council (WGC).
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