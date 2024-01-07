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Минобороны: ракетные войска в 2024 году планируют провести семь пусков МБР

Минобороны: ракетные войска в 2024 году планируют провести семь пусков МБР

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские ракетные войска стратегичекского назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили 7 января в министерстве обороны России.

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