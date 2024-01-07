Минобороны: ракетные войска в 2024 году планируют провести семь пусков МБР

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские ракетные войска стратегичекского назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили 7 января в министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии