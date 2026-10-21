«Это неразумно, это вредит Украине!» Так премьер-министр Польши Дональд Туск, который является, пожалуй, самым главным союзником Зеленского в ЕС, отреагировал на принятие Львовским областным советом постановления, которое установило 2027 год годом нацистского коллаборанта Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии (УПА).
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Польша ждет четвёртого раздела.
Польша ждет четвёртого раздела,
С нетерпеньем и остервенело,
Словно мазохист, желая боли,
По своей и глупой воле.
Польша ждет – скорей всего, дождётся,
Коль к трагической судьбе несётся,
И не в наших интересах удержать,
Эту прыть. Важнее не мешать.
Но когда дождётся, - будет поздно,
Убеждать что миром жить возможно.
Недосуг нам их увещевать,
Надо будет просто побеждать.
До упора, до конца, до точки,
Быстро и без проволочки,
Вся Россия встанет на дыбы,
Дабы охладить тупые лбы.