«Это неразумно, это вредит Украине!» Так премьер-министр Польши Дональд Туск, который является, пожалуй, самым главным союзником Зеленского в ЕС, отреагировал на принятие Львовским областным советом постановления, которое установило 2027 год годом нацистского коллаборанта Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии (УПА).