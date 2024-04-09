Вильфанд: в Москве температура воздуха на 10 градусов превысит норму

В ближайшие дни в Москве ожидается аномально теплая погода. Отклонение от нормы будет существенным – температура воздуха превысит ее на 8-10 градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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