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Баштад (ATP). 1/4 финала. Карацев сыграет с Серундоло, Рублев встретится с Дьере

В четвертьфинале турнира в Баштаде Аслан Карацев сыграет с Франсиско Серундоло, а Андрей Рублев – с Ласло Дьере.

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