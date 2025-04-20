Минобороны России: После объявления пасхального перемирия ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, и запустили 900 дронов

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, указали в ведомствеВ соответствии с приказом президента России Владимира Путина все группировки войск в зоне СВО с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня.
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