В Австралии акула-людоед стала жертвой неизвестного хищника

Местные жители посёлка Мыса Бриджуотер в австралийском штате Виктория обнаружили на побережье трёхметровую белую акулу-людоеда, разорванную пополам неизвестным животным, сообщил телеканал ABC News 18 октября.
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