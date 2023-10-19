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В Австралии акула-людоед стала жертвой неизвестного хищника

В Австралии акула-людоед стала жертвой неизвестного хищника

Местные жители посёлка Мыса Бриджуотер в австралийском штате Виктория обнаружили на побережье трёхметровую белую акулу-людоеда, разорванную пополам неизвестным животным, сообщил телеканал ABC News 18 октября.

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