Летом выйдет DLC – The Timeloop для симулятора отдела новостей Not For Broadcast Разработчи...

Летом выйдет DLC – The Timeloop для симулятора отдела новостей Not For BroadcastРазработчики NotGames и издатель tinyBuild сообщили, что этим летом выйдет DLC The Timeloop, в котором вернутся наши любимые персонажи, такие как Джереми Дональдсон, Меган Вулф, Джении, Алан Джеймс и так далее.