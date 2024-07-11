Летом выйдет DLC – The Timeloop для симулятора отдела новостей Not For Broadcast Разработчи...

Летом выйдет DLC – The Timeloop для симулятора отдела новостей Not For BroadcastРазработчики NotGames и издатель tinyBuild сообщили, что этим летом выйдет DLC The Timeloop, в котором вернутся наши любимые персонажи, такие как Джереми Дональдсон, Меган Вулф, Джении, Алан Джеймс и так далее.
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