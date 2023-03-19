78.ru

516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Тарасов
    Нет, нет, нет, конечно. Выздоровления бедняге.Стало известно со...
  • Валерий Ребров
    Так диабет в основном развивается не от сахара, а от питания, если лет 30 назад продуты были натуральными,то и диабет...Врач рассказала о...
  • Сергей Сергей
    БегловИсточником загряз...

Первые картины Русского музея: как и кем собиралась основа коллекции

Первый музей русского искусства в России отмечает 19 марта юбилей – ровно 125 лет со дня открытия. Сейчас его коллекция огромна, но с чего она начиналась? Откуда взялись первые картины и другие экспонаты в Русском музее и чьей кисти они принадлежали? Роскошный сад искусства из скромного саженца Русский музей в Петербурге содержит крупнейшую в мире коллекцию русского искусства: на данный момент она насчитывает более 444 000 экспонатов, включая картины, рисунки, акварели, скульптуры, иконы и многое другое.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх