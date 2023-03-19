Первые картины Русского музея: как и кем собиралась основа коллекции

Первый музей русского искусства в России отмечает 19 марта юбилей – ровно 125 лет со дня открытия. Сейчас его коллекция огромна, но с чего она начиналась? Откуда взялись первые картины и другие экспонаты в Русском музее и чьей кисти они принадлежали? Роскошный сад искусства из скромного саженца Русский музей в Петербурге содержит крупнейшую в мире коллекцию русского искусства: на данный момент она насчитывает более 444 000 экспонатов, включая картины, рисунки, акварели, скульптуры, иконы и многое другое.