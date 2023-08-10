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12 августа Салехард отпразднует Всероссийский День физкультурника

12 августа Салехард отпразднует Всероссийский День физкультурника

Активные игры и мастер-классы пройдут на трёх городских локациях: На спортивной площадке у ЦКиС «Геолог» гостей праздника ждут весёлые старты, соревнования по флорболу, игра «Аутсайд - Вне игры», соревнования по игре в городки, турнир по армрестлингу, мастер-классы по сапсёрфингу и армейскому рукопашному бою, северная ходьба и дыхательная гимнастика, презентация пожарно-спасательного спорта, блиц-турнир по шахматам, конкурс рисунков на асфальте, соревнования по кроссфиту и фестиваль-презентация Комплекса ГТО.

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