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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Лысенко: «Надеюсь, что нам дадут возможность выступить на чемпионате мира-2027 в Пекине»

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко подвел итоги сезона. Лысенко показал второй результат на Спартакиаде народов России в Челябинске, прыгнув на 2,29 метра.

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