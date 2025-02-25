24,02,25 Алешки Активные боевые действия в дельте Днепра. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в районе Антоновского мостового перехода.
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24,02,25 Алешки Активные боевые действия в дельте Днепра. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в районе Антоновского мостового перехода.
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