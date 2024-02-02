Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

Global Look Press/CHROMORANGE/Gunter Fischer Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и военного оборудования на 150 миллионов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.