Прелестный салат «Триумф»

Чтобы порадовать своих близких и родных людей вкусным, легким и быстрым в приготовлении салатом, необходимо подготовить такие ингредиенты: 200 грамм зеленого лука; 5 яиц; 10 помидорок черри; 300 грамм куриного филе; 100 грамм сыра Фета; майонез; листья салата (один средний пучок); ….
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