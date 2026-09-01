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Вечерний Новосибирск

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Центр реабилитации диких животных создаст ВТБ на Камчатке

Центр реабилитации диких животных создаст ВТБ на Камчатке

Реабилитационный центр построят в рамках программы ВТБ и Фонда защитников природы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля 2026 года.

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