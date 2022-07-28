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Пушков оценил возможность отставки Шольца из-за скандала с наркотиками

Пушков оценил возможность отставки Шольца из-за скандала с наркотиками

Сенатор, глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с aif.ru заявил, что вероятность отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца после скандала с наркотическими веществами на вечеринке с его участием крайне мала.

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