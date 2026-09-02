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ВС РФ поразили два сухогруза, три логистических центра, склады на Украине

ВС РФ поразили два сухогруза, три логистических центра, склады на Украине

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 2 сентября 2026 года, в среду.

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