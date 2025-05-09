Лукашенко: Россия давно готова к миру, а не только к перемирию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в интервью американскому телеканалу NBC, что Москва уже давно готова не просто к прекращению огня на территории Украины, а к полноценному мирному соглашению, передаёт БЕЛТА.
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