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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский, Карпухин и Барулин пропустят матч «России 25» в Омске. Их заменят 3 игрока СКА – Толчинский, Чивилев и Федотов

Защитник «Трактора» Илья Карпухин, а также форварды Дмитрий Рашевский («Динамо») и Владислав Барулин («Амур») пропустят игру, которая пройдет сегодня в Омске.

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