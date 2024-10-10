Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024

Представители общественных организаций и региональных операторов обменялись опытом экопросвещения взрослых и детей по всей стране на сессии «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла».
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