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ДумаТВ

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Новиков: встреча Путина и Трампа будет после выхода на сделку по Украине

Новиков: встреча Путина и Трампа будет после выхода на сделку по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только после выхода сторон на соглашения по завершению кризиса на Украине.

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